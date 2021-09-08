Великобритания и Франция обсудят рост потоков мигрантов через Ла-Манш

Министр внутренних дел Великобритании проведет переговоры со своим французским коллегой о росте количества мигрантов, пересекающих Ла-Манш в британском направлении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Главы МВД Британии и Франции Прити Пател и Жеральд Дарманен должны прибыть на встречу министров G7 в Лондоне.

Пател предупредила, что Британия может заморозить выдачу 54,2 млн фунтов стерлингов, которые она пообещала выплатить Франции за помощь в решении проблемы, если не будет перехвачено больше лодок с мигрантами.

Министерство внутренних дел Великобритании заявило, что в понедельник 785 человек пересекли канал на маленьких лодках.

В этом году опасное путешествие совершили более 12 600 человек.

Рост количества мигрантов, осуществляющих переправу за последние дни, происходит после нескольких недель нестабильной погоды.

Еще в июле Великобритания согласилась выплатить Франции средства за усиление патрулирования вдоль французского побережья для сдерживания нелегальной миграции.

Во вторник официальный представитель премьер-министра заявил, что британские и французские чиновники "работают над реализацией" соглашения, и "значительное" финансирование, предоставленное в ноябре, уже привело к увеличению патрулирования и "усилению разведки".