Норвегія заборонила гелікоптери і підводні човни на Шпіцбергені для обмеження туризму

Норвегія запровадила обмеження для відвідувачів арктичного архіпелагу Шпіцберген і заборонила круїзним лайнерам пропонувати поїздки на вертольотах і підводних човнах на тлі зростаючої стурбованості щодо впливу туризму на навколишнє середовище.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Times.

Уряд опублікував пропозиції про обмеження кількості пасажирів круїзних лайнерів, які прямують до охоронюваних районів Шпіцбергену (норвежці називають його Свальбард), до 200 осіб на судно, а також про обмеження кількості в місцях, де вони можуть висадитися, до 42 осіб.

Встановлено мінімальну відстань до білих ведмедів у 500 метрів, а в деяких регіонах заборонено використання дронів.

Рух автотранспорту по морському льоду було заборонено після 1 березня з міркувань безпеки для тюленів і білих ведмедів, а обмеження швидкості в 5 вузлів було встановлено надто близько від колоній птахів в період розмноження.

Норвегія також відхилила запит компанії Scenic Group, яка управляє сучасним лайнером Scenic Eclipse, щодо відправки підводного човна, щоб туристи могли досліджувати морську дику природу.

Компанія пропонує 12-денний тур по Шпіцбергену в наступному році за ціною від 13 304 євро на людину на борту Scenic Eclipse, чий підводний човен Scenic Neptune може занурюватися на глибину до 300 метрів, перевозячи шість пасажирів і пілота для огляду визначних місць.

Норвезьке агентство з навколишнього середовища повідомило, що кількість туристичних поїздок на Шпіцберген, який знаходиться приблизно на півдорозі між північним узбережжям Норвегії та Північним полюсом, збільшилася з 29 600 у 1996 році до 124 000 в 2019 році. Постійне населення острова становить близько 2900 осіб.

"Швидка зміна клімату зробила природу Свальбарда більш вразливою. Тим часом туризм і транспорт значно збільшилися як всередині, так і за межами охоронюваних територій. Це залишило свій слід в декількох місцях на Свальбарді", - йдеться в повідомленні.