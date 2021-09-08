Норвегия запретила вертолеты и субмарины на Шпицбергене для ограничения туризма

Норвегия ввела ограничения для посетителей арктического архипелага Шпицберген и запретила круизным лайнерам предлагать поездки на вертолетах и ​​подводных лодках на фоне растущей обеспокоенности влиянием туризма на окружающую среду.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times.

Правительство опубликовало предложение об ограничении количества пассажиров круизных лайнеров, направляющихся в охраняемые районы Шпицбергена (норвежцы называют его Свальбард), до 200 человек на судно, а также об ограничении в местах, где они могут высадиться, до 42 человек.

Установлено минимальное расстояние до белых медведей в 500 метров, а в некоторых регионах запрещено использование дронов.

Движение автотранспорта по морскому льду было запрещено после 1 марта из соображений безопасности для тюленей и белых медведей, а ограничение скорости в 5 узлов было установлено вблизи колоний птиц в период размножения.

Норвегия также отклонила запрос компании Scenic Group, которая управляет современным лайнером Scenic Eclipse, об отправке подводной лодки, чтобы туристы могли исследовать морскую дикую природу.

Компания предлагает 12-дневный тур по Шпицбергену в следующем году по цене от 13 304 евро на человека на борту Scenic Eclipse, чья подводная лодка Scenic Neptune может погружаться на глубину до 300 метров, перевозя шесть пассажиров и пилота, для осмотра достопримечательностей.

Норвежское агентство по окружающей среде сообщило, что количество туристических поездок на Шпицберген, который находится примерно на полпути между северным побережьем Норвегии и Северным полюсом, увеличилось с 29 600 в 1996 году до 124 000 в 2019 году. Постоянное население острова составляет около 2900 человек.

"Быстрая смена климата сделала природу Свальбарда более уязвимой. Между тем туризм и транспорт значительно увеличились как внутри, так и за пределами охраняемых территорий. Это оставило свой след в нескольких местах на Свальбарде", - говорится в сообщении.