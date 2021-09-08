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У Польщі стався вибух на збройовому заводі, загинула жінка

Середа, 8 вересня 2021, 13:41

На польському військовому підприємстві "Mesko" в місті Скаржисько-Каменна стався вибух, внаслідок якого загинула жінка.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на TVN24.

Поліція поки не надала детальної інформації про обставини події. Пресофіцер поліції сказав, що вибух стався близько 6 ранку і зараз на місці працюють криміналісти.

Представник профспілки на заводі розповів, що під час транспортування у коридорі стався вибух вибухової речовини.

Це вже другий смертельний інцидент на заводі цього року.

У квітні стався вибух у будівлі, де виробляли вибухівку. 48-річна жінка отримала серйозні травми і за три місяці померла у лікарні.

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Польща інциденти
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