В Польше произошел взрыв на оружейном заводе, погибла женщина
Среда, 8 сентября 2021, 13:41
На польском военном предприятии Mesko в городе Скаржиско-Каменна произошел взрыв, в результате которого погибла женщина.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.
Полиция пока не предоставила детальной информации об обстоятельствах происшествия. Пресс-офицер полиции сказал, что взрыв произошел около 6 утра и сейчас на месте работают криминалисты.
Представитель профсоюза на заводе рассказал, что во время транспортировки в коридоре произошел взрыв взрывчатого вещества.
Это уже второй смертельный инцидент на заводе в этом году.
В апреле произошел взрыв в здании, где производили взрывчатку. 48-летняя женщина получила серьезные травмы и через три месяца умерла в больнице.
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