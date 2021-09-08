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В Польше произошел взрыв на оружейном заводе, погибла женщина

Среда, 8 сентября 2021, 13:41

На польском военном предприятии Mesko в городе Скаржиско-Каменна произошел взрыв, в результате которого погибла женщина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Полиция пока не предоставила детальной информации об обстоятельствах происшествия. Пресс-офицер полиции сказал, что взрыв произошел около 6 утра и сейчас на месте работают криминалисты.

Представитель профсоюза на заводе рассказал, что во время транспортировки в коридоре произошел взрыв взрывчатого вещества.

Это уже второй смертельный инцидент на заводе в этом году.

В апреле произошел взрыв в здании, где производили взрывчатку. 48-летняя женщина получила серьезные травмы и через три месяца умерла в больнице.

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