У Німеччині чоловіка судять за антисемітський напад на єврейський ресторан

У Німеччині почався суд над 30-річним чоловіком за антисемітський напад на єврейський ресторан у східному місті Хемніц, під час якого власник був поранений, а ресторан пошкоджений.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Прокурори стверджують, що чоловік, ім'я якого не було назване відповідно до німецьких правил конфіденційності, був мотивований ультраправою ідеологією. Його звинувачують у нападі з обтяжуючими обставинами, порушенні миру та майновій шкоді.

Чоловік, якого судять в окружному суді в Хемніці, нібито входив до групи, яка напала на ресторан увечері 27 серпня 2018 року. Група кидала в будівлю бруківку, яка влучила і поранила власника ресторану "Шалом". Під час нападу група також вигукувала антисемітські лайки.

Антисемітська атака стала частиною кількох днів заворушень ультраправих проти мігрантів після вбивства німця сирійським прохачем притулку в Хемніці.

Сотні ультраправих бунтівників прибули до Хемніца з усієї Німеччини, протестуючи та переслідуючи іноземців по всьому місті.

Під час відкриття судового процесу підсудний відмовився говорити, але власник єврейського ресторану Уве Дзюбалла сказав, що був шокований у ніч нападу, коли побачив перед своїм рестораном групу з близько 10 осіб, які дивилися на нього повними ненависті очима.

"Це було для мене зовсім несподівано", - сказав Дзюбалла суду, додавши, що на його ресторан раніше нападали, але ніколи не було такого масового нападу на нього особисто.