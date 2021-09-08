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В Германии мужчину судят за антисемитское нападение на еврейский ресторан

Среда, 8 сентября 2021, 14:18

В Германии начался суд над 30-летним мужчиной за антисемитское нападение на еврейский ресторан в восточном городе Хемниц, во время которого владелец был ранен, а ресторан поврежден.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Прокуроры утверждают, что мужчина, имя которого не было названо в соответствии с немецкими правилами конфиденциальности, был мотивирован ультраправой идеологией. Его обвиняют в нападении с отягчающими обстоятельствами, нарушении мира и имущественном ущербе.

Мужчина, которого судят в окружном суде в Хемнице, якобы входил в группу, которая напала на ресторан вечером 27 августа 2018 года. Группа бросала в здание булыжники, один из которых ранил владельца ресторана "Шалом". Во время нападения группа также выкрикивала антисемитские ругательства.

Антисемитская атака стала частью нескольких дней беспорядков ультраправых против мигрантов после убийства немца сирийским просителем убежища в Хемнице.

Сотни ультраправых съехались в Хемниц со всей Германии, протестуя и преследуя иностранцев по всему городу.

Во время открытия судебного процесса подсудимый отказался говорить, но владелец еврейского ресторана Уве Дзюбалла сказал, что был шокирован в ночь нападения, когда увидел перед своим рестораном группу из 10 человек, которые смотрели на него полными ненависти глазами.

"Это было для меня совершенно неожиданно", - сказал Дзюбалла суду, добавив, что на его ресторан и раньше нападали, но никогда не было такого массового нападения на него лично.

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Германия
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