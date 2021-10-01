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У Словаччині поліція зі стрільбою зупинила авто з 28 мігрантами

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П'ятниця, 1 жовтня 2021, 13:03

Після кількох кілометрів погоні словацька поліція у четвер затримала вантажівку з 28 мігрантами, яка прямувала до Чехії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Novinky.

Словаків попередили угорські колеги, які вже переслідували автомобіль на угорській території. "Водій відмовився зупинятися, а також проігнорував сигнали поліцейських зупинитися в Словаччині", - розповіли в поліції.

Кілька патрульних намагалися зупинити вантажівку, але водій продовжив рух по автомагістралі у напрямку Чехії.

"Після цього водій з’їхав з автостради і поставив під загрозу інших учасників дорожнього руху небезпечною їздою. Тому поліція застосувала службову зброю для кількох попереджувальних пострілів", - додали в поліції.

Коли водій нарешті зупинився, він намагався втекти через поле, де його затримала поліція. У кузові вантажівки виявили 28 мігрантів.

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Словаччина мігранти
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