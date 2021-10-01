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В Словакии полиция со стрельбой остановила авто с 28 мигрантами

Пятница, 1 октября 2021, 13:03

После нескольких километров погони словацкая полиция в четверг задержала грузовик с 28 мигрантами, которая направлялась в Чехии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Словаков предупредили венгерские коллеги, которые уже преследовали автомобиль на венгерской территории. "Водитель отказался останавливаться, а также проигнорировал сигналы полицейских остановиться в Словакии", - рассказали в полиции.

Несколько патрульных пытались остановить грузовик, но водитель продолжил движение по автомагистрали в направлении Чехии.

"После этого водитель съехал с автострады и поставил под угрозу других участников дорожного движения опасной ездой. Поэтому полиция применила служебное оружие для нескольких предупредительных выстрелов", - добавили в полиции.

Когда водитель наконец остановился, он пытался бежать через поле, где его задержала полиция. В кузове грузовика обнаружили 28 мигрантов.

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Словакия мигранты
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