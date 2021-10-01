Повернення Саакакашвілі до Грузії: що це означає?

Чутки про повернення Саакашвілі суттєво підвищують градус політичного протистояння у Грузії. Про те, що очікує Грузію читайте в цікавій статті редактору "Європейської правди" Юрія Панченка Грузія на краю прірви: які наслідки матиме повернення Саакашвілі.

Саакашвілі не розкриває подробиць того, як він зміг повернутися додому і уникнути арешту під час перетину кордону; не роблять цього і його найближчі прибічники, які, втім, підтверджують повернення свого політичного лідера.

Але чому експрезидент, який вісім років перебував за межами батьківщини, оголосив про своє повернення саме зараз?

Річ у тім, що у суботу 2 жовтня у країні пройдуть місцеві вибори. І їхня вага буде як ніколи високою. Багато хто сприймає їх як "референдум про довіру" чинній владі. Поразка правлячої партії "Грузинська мрія" на цих виборах дасть можливість вимагати проведення дострокових парламентських виборів. І міжнародні партнери Грузії цілком можуть підтримати ці вимоги.

Саакашвілі планує з’явитися на публіці 3 жовтня, під час мітингу опозиції в центрі Тбілісі. Це щонайменше суттєво збільшує шанси на те, що мітинг буде багатолюдним. А спроби влади виконати свою обіцянку та заарештувати Саакашвілі, якщо він справді там з’явиться, точно зустрінуть жорсткий опір.

З появою Саакашвілі і без того гостре політичне протистояння у Грузії здатне остаточно вийти з-під контролю. І наслідки цього можуть виявитися абсолютно непередбачуваними.

Але, і без фактора Саакашвілі Грузія за результатами виборів може стати неконтрольованою.

Грузинська влада вийшла із угоди Шарля Мішеля, яка мала налагодити їхню співпрацю із опозиції. Її риторика стала більш жорсткою не тільки до опозиції, але й до Заходу.

Дійшло до того, що на критику Заходу щодо судової реформи прем’єр Іраклій Гарібашвілі відповів, що судова система у Грузії вже є кращою, аніж у країнах Євросоюзу. А коли стало зрозуміло, що через неякісну реформу Грузія не може розраховувати на черговий транш макрофінансової допомоги ЄС, Гарібашвілі "на випередження" заявив, що Грузія відмовляється від неї через нібито її невигідність.

Втім, остаточно зіпсували відносини грузинської влади із Заходом два інші скандали: напад радикалів на "Марш гідності" проти гомофобії та використовування "тітушок" після завершення зустрічі опозиціонера Ніки Мелія с послом ЄС Карлом Харцелем. А на додачу - імідж Тбілісі підірвала інформація про шпіонаж за західними послами.

Про все це, а також про те, за яким сценарієм ризикує піти політичне протистояння у Грузії, читайте у статті Юрія Панченка Грузія на краю прірви: які наслідки матиме повернення Саакашвілі.