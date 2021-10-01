Возвращение Саакакашвили в Грузию: что это означает?

Слухи о возвращении Саакашвили существенно повышают градус политического противостояния в Грузии. О том, что ожидает Грузию читайте в интересной статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Грузия на краю пропасти: какие последствия будет иметь возвращения Саакашвили.

Саакашвили не раскрывает подробностей того, как он смог вернуться домой и избежать ареста при пересечении границы; не делают этого и его ближайшие сторонники, которые, впрочем, подтверждают возврат своего политического лидера.

Но почему экс-президент, который восемь лет находился за пределами родины, объявил о своем возвращении именно сейчас?

Дело в том, что в субботу 2 октября в стране пройдут местные выборы. И их вес будет как никогда большим. Многие воспринимают их как "референдум о доверии" к действующей власти. Поражение правящей партии "Грузинская мечта" на этих выборах даст возможность требовать проведения досрочных парламентских выборов. И международные партнеры Грузии вполне могут поддержать эти требования.

Саакашвили планирует появиться на публике 3 октября, во время митинга оппозиции в центре Тбилиси. Это по меньшей мере существенно увеличивает шансы на то, что митинг будет многолюдным. Попытки властей выполнить свое обещание и арестовать Саакашвили, если он действительно там появится, точно встретят жесткое сопротивление.

С появлением Саакашвили и без того острое политическое противостояние в Грузии способно окончательно выйти из-под контроля. И последствия этого могут оказаться совершенно непредсказуемыми.

Но, и без фактора Саакашвили Грузия по результатам выборов может стать неконтролируемой.

Грузинские власти вышли из соглашения Шарля Мишеля, которое должно было наладить их сотрудничество с оппозицией. Их риторика стала более жесткой не только к оппозиции, но и к Западу.

Дошло до того, что на критику Запада по судебной реформе премьер Ираклий Гарибашвили ответил, что судебная система в Грузии уже лучше, чем в странах Евросоюза. А когда стало понятно, что из-за некачественной реформы Грузия может не рассчитывать на очередной транш макрофинансовой помощи ЕС, Гарибашвили "на опережение" заявил, что Грузия отказывается от нее из-за якобы ее невыгодности.

Впрочем, окончательно испортили отношения грузинских властей с Западом два других скандала: нападение радикалов на "Марш достоинства" против гомофобии и использование "титушок" после завершения встречи оппозиционера Ники Мелия с послом ЕС Карлом Харцелем. А в придачу - имидж Тбилиси подорвала информация о шпионаже за западным послами.

Обо всем этом, а также о том, по какому сценарию рискует уйти политическое противостояние в Грузии, читайте в статье Юрия Панченко Грузия на краю пропасти: какие последствия будет иметь возвращения Саакашвили.

Также вечером полиция обнародовала видео с задержанным Саакашвили, где он пытается демонстрировать, что не расстроен таким развитием событий.