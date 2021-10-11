Латвія запровадила надзвичайну ситуацію в охороні здоров’я через коронавірус

Латвія оголосила режим надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я на три місяці, що означає посилення карантинних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

На час цього режиму без ковід-сертифікату, що посвідчує вакцинацію, негативний тест або перенесену хворобу, дозволено заходити лише у магазини з товарами першої необхідності. До таких відносять продуктові супермаркети, аптеки, оптики, гігієнічних товарів, магазини кормів для тварин, телекомунікаційні магазини, точки продажу преси та АЗС. Ці заклади повинні не допускати скупчення людей більше одного відвідувача на 25 квадратних метрів площі.

У торгових центрах у вихідні та святкові дні будуть закривати всі магазини, крім вищезазначених, щоб запобігати скупченням людей.

Для ресторанів обмежують години роботи та встановлюють ліміти на кількість гостей - на додачу до того, що обслуговувати можна лише клієнтів з ковід-сертифікатом.

Усіх, кому це дозволяє тип професії, просять перейти на дистанційну роботу.

Навчання у школах продовжиться у класах, але з вимогами носити маски. Час роботи гуртків обмежуть, а позакласні заходи скасовують. У разі спалаху коронавірусу заклади можуть закривати.

У студентів, що навчаються очно, вимагатимуть ковід-сертифікат.

Участь у культурних та розважальних закладах буде можлива лише з ковід-сертифікатом та обмеженням кількості відвідувачів до 60% місткості зали.

За останній тиждень ситуація з коронавірусом у Латвії стрімко погіршилась. Три дні поспіль добовий приріст заражень становив близько 1700. Це найбільший стрибок з грудня 2020-січня 2021 року і найвищі показники за увесь час епідемії.

За охопленням вакцинацією Латвія відстає від своїх балтійських сусідів: повністю вакциновані 52,2% дорослих, тоді як у Литві це майже 70%, Естонії - 63,3%.