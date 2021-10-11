Латвия ввела чрезвычайную ситуацию в здравоохранении через коронавирус

Латвия объявила режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения на три месяца, что означает усиление карантинных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

На время этого режима без ковид-сертификата, удостоверяющего вакцинацию, отрицательный тест или перенесенную болезнь, разрешено заходить только в магазины с товарами первой необходимости. К таким относят продуктовые супермаркеты, аптеки, оптики, гигиенических товаров, магазины кормов для животных, телекоммуникационные магазины, точки продажи прессы и АЗС. Эти учреждения должны не допускать скопления людей больше одного посетителя на 25 квадратных метров площади.

В торговых центрах в выходные и праздничные дни будут закрывать все магазины, кроме вышеупомянутых, чтобы предотвращать скопление людей.

Для ресторанов ограничивают часы работы и устанавливают лимиты на количество гостей - в дополнение к тому, что обслуживать можно только клиентов с ковид-сертификатом.

Всех, кому это позволяет тип профессии, просят перейти на дистанционную работу.

Обучение в школах продолжится в классах, но требованиям носить маски. Время работы кружков ограничат, а внеклассные мероприятия отменяют. В случае вспышки коронавируса заведения могут закрывать.

У студентов, обучающихся очно, требубт предъявлять ковид-сертификат.

Участие в культурных и развлекательных заведениях будет возможно только с ковид-сертификатом и ограничением количества посетителей до 60% емкости зала.

За последнюю неделю ситуация с коронавирусом в Латвии стремительно ухудшилась. Три дня подряд суточный прирост заражений составил около 1700. Это самый большой скачок с декабря 2020-января 2021 года и самые высокие показатели за все время эпидемии.

По охвату вакцинацией Латвия отстает от своих балтийских соседей: полностью вакцинированы 52,2% взрослых, тогда как в Литве это почти 70%, Эстонии - 63,3%.