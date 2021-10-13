Глава Пентагону наступного тижня приїде в Україну

Міністр оборони США Ллойд Остін наступного тижня планує відвідати Україну, а також Грузію та Румунію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі.

"Міністр і його команда будуть готуватися до поїздки в Європу на наступному тижні. Зупинки будуть включати Грузію, Україну і Румунію, і вони завершать цей важливий візит з союзниками і партнерами в Брюсселі на зустрічі міністрів оборони НАТО ", - сказала Кірбі.

Він не назвав точну дату візиту в Україну, зазначивши, що більш детальна інформація буде представлена ​​до кінця тижня.

Засідання міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі заплановано на 21-22 жовтня.

Нагадаємо, 10 жовтня в Україну прибула одна з партій безпекової допомоги від США на 60 млн доларів. З 2014 року Україна отримала від США допомогу на загальну суму понад 2 млрд доларів.

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