Глава Пентагона на следующей неделе приедет в Украину

Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе планирует посетить Украину, а также Грузию и Румынию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

"Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Остановки будут включать Грузию, Украину и Румынию, и они завершат этот важный визит с союзниками и партнерами в Брюсселе на встрече министров обороны НАТО", - сказала Кирби.

Он не назвал точную дату визита в Украину, отметив, что более детальная информация будет представлена до конца недели.

Заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе запланировано на 21-22 октября.

Напомним, 10 октября в Украину прибыла одна из партий дополнительной помощи от США в сфере безопасности на сумму 60 млн долларов.

С 2014 года Украина получила от США помощь на общую сумму более 2 млрд долларов.

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