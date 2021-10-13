Глава Пентагона на следующей неделе приедет в Украину
Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе планирует посетить Украину, а также Грузию и Румынию.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.
"Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Остановки будут включать Грузию, Украину и Румынию, и они завершат этот важный визит с союзниками и партнерами в Брюсселе на встрече министров обороны НАТО", - сказала Кирби.
Он не назвал точную дату визита в Украину, отметив, что более детальная информация будет представлена до конца недели.
Заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе запланировано на 21-22 октября.
Напомним, 10 октября в Украину прибыла одна из партий дополнительной помощи от США в сфере безопасности на сумму 60 млн долларов.
С 2014 года Украина получила от США помощь на общую сумму более 2 млрд долларов.
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