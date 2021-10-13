Латвія протягом 5 місяців виплачуватиме по 20 євро вакцинованим людям літнього віку

Уряд Латвії вирішив протягом 5 місяців виплачувати допомогу у розмірі 20 євро на оплату комунальних рахунків всім щепленим громадянам старше 60 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Міністр добробуту Латвії Гатіс Еглітіс підкреслив, що таке рішення дозволить одночасно стимулювати вакцинацію в групі ризику і допомогти старшому поколінню справлятися зі зрослими комунальними платежами за газ, електрику та опалення в зимовий період.

Допомогу вакциновані люди 60 років і старше будуть отримувати п'ять найхолодніших місяців - з листопада по березень включно.

В цілому щепленим людям похилого віку виплатять 100 євро. Якщо людина старшого віку щепиться, наприклад, в грудні, то ще три місяці вона уже зможе отримувати таку допомогу. Ті люди похилого віку, які відклали вакцинацію за рішенням консиліуму, теж зможуть отримувати кошти на погашення витрат на енергоресурси.

За даними Національної служби здоров'я, станом на жовтень вакцинували повністю 279 757 або 53,06% жителів 60 років і старше (першу дозу отримали 57,45% жителів цього віку).

Напередодні, парламент Литви затвердив пропозицію про виплату 100 євро щепленим пенсіонерам старше 75 років.