Латвия 5 месяцев будет выплачивать по 20 евро вакцинированным пожилым людям

Правительство Латвии решило в течение 5 месяцев выплачивать пособие в размере 20 евро на оплату коммунальных счетов всем привитым гражданам старше 60 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Министр благосостояния Латвии Гатис Эглитис подчеркнул, что такое решение позволит одновременно стимулировать вакцинацию в группе риска и помочь старшему поколению справляться с возросшими коммунальными платежами за газ, электричество и отопление в зимний период.

Помощь вакцинированные люди 60 лет и старше будут получать в течение пяти холодных месяцев - с ноября по март включительно.

В целом привитым людям пожилого возраста выплатят 100 евро. Если человек старшего возраста прививается, например, в декабре, то еще три месяца он сможет получать такую ​​помощь. Те старики, которые отложили вакцинацию по решению консилиума, тоже смогут получать средства на погашение затрат на энергоресурсы.

По данным Национальной службы здоровья, по состоянию на октябрь вакцинировали полностью 279 757 или 53,06% жителей 60 лет и старше (первую дозу получили 57,45% жителей этого возраста).

Накануне парламент Литвы утвердил предложение о выплате 100 евро привитым пенсионерам старше 75 лет.