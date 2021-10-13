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Олігарх з РФ купив острів у Фінляндії з кіпрським "золотим паспортом", щоб обійти дозвіл Міноборони

Середа, 13 жовтня 2021, 10:34

Продаж великого острова у стратегічно важливій частині Фінляндії російському олігархові викликала занепокоєння з приводу так званих "золотих паспортів" - схеми, за якою країни ЄС видають громадянство за інвестиції іноземним громадянам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У 2020 році Ігор Кесаєв, що займає 727 місце в списку мільярдерів Forbes, купив острів в східній Фінляндії. Використовуючи кіпрський паспорт, він нібито обійшов процедуру авторизації, необхідну для такої угоди Міністерством оборони Фінляндії.

Кесаєв, як стверджується, контролює близько 70% тютюнових ринків Росії і причетний до торгівлі зброєю. За даними Global Intelligence Files, що публікуються Wikileaks і "Новою газетою", Кесаєв мав тісні зв'язки з мафією і російськими спецслужбами ФСБ і ГРУ.

Ці зв'язки стривожили Міністерство оборони Фінляндії, оскільки російський державний апарат має репутацію використання олігархів в політичних і стратегічних цілях. Після покупки в цьому районі були побудовані великі житлові приміщення і майданчик для посадки вертольотів, чого не було в початковому плані.

У 2018 році фінська влада провела рейди на групі островів західного архіпелагу країни. Їх придбав російський олігарх Павло Мельников і побудував житлові приміщення та іншу інфраструктуру. Обвинувачений у відмиванні грошей, Мельников продав острова.

На цей раз Міністерство оборони уважно стежить за розвитком подій на острові в східній Фінляндії. Закон допускає експропріацію, якщо безпеку країни поставлена ​​під загрозу.

Європейська комісія чинила тиск на Мальту і Кіпр, щоб вони скасували так звану схему "золотого паспорта".

У листопаді 2020 року Кіпр відмовився від своєї схеми після того, як телеканал Al Jazeera показав документальний фільм, в якому репортери зображували з себе представників китайського бізнесмена, що шукає кіпрський паспорт, попри наявність судимості.

Минулого місяця президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зробила аналогічне попередження Мальті, закликавши владу припинити схему якомога швидше.

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Фінляндія Росія
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