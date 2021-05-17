Кіпр відкрив першу кримінальну справу у скандалі з "золотими паспортами"

Кіпр порушив першу кримінальну справу в рамках розслідування порушень у схемі "паспорта за інвестиції", скасованої минулого року через звинувачення в корупції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Перша кримінальна справа про натуралізацію іноземних інвесторів і бізнесменів була зареєстрована в окружному суді Ларнаки", - заявила Державна юридична служба.

Позов проти п'яти фізичних і чотирьох юридичних осіб, яким в цілому пред'явлено 37 звинувачень, був поданий на підставі висновків спеціального комітету. Імена обвинувачених не називаються.

У юридичній службі заявили, що "конфіденційні деталі" не будуть розголошуватися через "серйозність" розслідування.

У листопаді минулого року Кіпр відмовився від схеми "золотих паспортів" після того, як телеканал Al Jazeera показав документальний фільм, в якому репортери видавали себе за представників китайського бізнесмена, що хотів отримати кіпрський паспорт, незважаючи на наявність судимості.

Спікер парламенту Деметріс Сіллоріс і депутат від опозиції були таємно зняті на відео, нібито намагаючись полегшити отримання паспорта для інвестора. Пізніше вони подали у відставку, хоча обидва наполягали на своїй невинуватості.

Нікосія довгий час стикалася з тиском Брюсселя, що вимагав реформування схеми, через побоювання, що вона могла допомогти організованим злочинним угрупованням проникнути в Європейський Союз.

Кіпр стверджував, що інвестиції були необхідні після економічної кризи на острові в 2013 році.

В рамках цієї схеми Нікосія видала тисячі паспортів: один документ видавався в обмін на інвестиції в розмірі $3 мільйонів. Кіпр заробив понад 9 мільярдів євро від схеми видачі паспортів іноземним інвесторам.

Згідно із проміжними результатами незалежного розслідування, близько 51% з 6779 паспортів, виданих в період з 2007 по 2020 рік, були видані одержувачам, які не повинні були пройти перевірку.

У документі вказується, що уряд Кіпру незаконно видав 3500 паспортів родичам багатих інвесторів.