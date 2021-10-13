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Качинський піде у відставку з поста віцепрем’єра Польщі - ЗМІ

Середа, 13 жовтня 2021, 14:52

Віцепрем'єр-міністр Польщі, глава партії влади "Право і справедливість" Ярослав Качинський на початку наступного року піде у відставку з посади в уряді. 

Про це стало відомо польському агентству PAP, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією агентства, про своє рішення Качинський повідомив депутатам-однопартійцям на засіданні фракції у середу. 

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Качинський підкреслив, що це рішення продиктоване необхідністю посилення контролю над партією.

За його словами, через посаду віцепрем'єра в штабі партії він з'являється лише раз на тиждень, і цього недостатньо. 

Качинський також закликав політиків "Права і справедливості" бути більш активними у соціальних мережах. Він підкреслив, що у 2015 році партія PiS перемогла на виборах, зокрема, завдяки своїй активності в інтернеті. Подібне відбулось і в 2019 році, але зараз цей канал занедбаний, і це потрібно якомога швидше змінити.

Качинський був призначений віцепрем'єр -міністром 6 жовтня 2020 року. Він виконує обов’язки голови Комітету Ради Міністрів з питань національної безпеки та оборони.

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