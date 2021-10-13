Качиньский уйдет в отставку с поста вице-премьера Польши - СМИ

Вице-премьер-министр Польши, глава партии власти "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в начале следующего года уйдет в отставку с должности в правительстве.

Об этом стало известно польскому агентству PAP, сообщает "Европейская правда".

По информации агентства, о своем решении Качиньский сообщил депутатам-однопартийцам на заседании фракции в среду.

Качиньский подчеркнул, что это решение продиктовано необходимостью усиления контроля над партией.

По его словам, из-за должности вице-премьера в штабе партии он появляется только раз в неделю, и этого недостаточно.

Качиньский также призвал политиков "Права и справедливости" быть более активными в социальных сетях. Он подчеркнул, что в 2015 году партия PiS победила на выборах, в частности, благодаря своей активности в интернете. Подобное произошло и в 2019 году, но сейчас этот канал заброшен, и это нужно как можно быстрее изменить.

Качиньский был назначен вице-премьер-министром 6 октября 2020 года. Он выполняет обязанности председателя Комитета Совета Министров по вопросам национальной безопасности и обороны.