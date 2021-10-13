Прикордонники отримали гуманітарну допомогу від НАТО

Державна прикордонна служба України отримала гуманітарну допомогу від НАТО.

Про це повідомив відділ комунікації зі ЗМІ Держприкордонслужби, пише "Європейська правда".

Для закладів охорони здоров’я прикордонного відомства передали 4 мобільних рентген-апарати та 3 капсули з принципом негативного тиску.

Допомога надійшла від Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні та техногенні катастрофи (EADRCC).

Загалом в рамках цього проєкту міжнародної технічної допомоги Держприкордонслужба отримає ще 6 рентген-апаратів.

Ця допомога має покращити лікувально-діагностичні можливості закладів охорони здоров’я прикордонного відомства під час пандемії COVID-19.

Нагадаємо, 10 жовтня в аеропорт "Бориспіль" прибула одна з партій безпекової допомоги для України від США.