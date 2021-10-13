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Прикордонники отримали гуманітарну допомогу від НАТО

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Середа, 13 жовтня 2021, 16:45

Державна прикордонна служба України отримала гуманітарну допомогу від НАТО.

Про це повідомив відділ комунікації зі ЗМІ Держприкордонслужби, пише "Європейська правда". 

Для закладів охорони здоров’я прикордонного відомства передали 4 мобільних рентген-апарати та 3 капсули з принципом негативного тиску.

 

Допомога надійшла від Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні та техногенні катастрофи (EADRCC).

Загалом в рамках цього проєкту міжнародної технічної допомоги Держприкордонслужба отримає ще 6 рентген-апаратів. 

Ця допомога має покращити лікувально-діагностичні можливості закладів охорони здоров’я прикордонного відомства під час пандемії COVID-19.

Нагадаємо, 10 жовтня в аеропорт "Бориспіль" прибула одна з партій безпекової допомоги для України від США.

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