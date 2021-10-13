Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Пограничники получили гуманитарную помощь от НАТО

Среда, 13 октября 2021, 16:45

Государственная пограничная служба Украины получила гуманитарную помощь от НАТО.

Об этом сообщил отдел коммуникации со СМИ Госпогранслужбы, пишет "Европейская правда".

Для учреждений здравоохранения пограничного ведомства передали четыре мобильных рентген-аппарата и три капсулы принципа отрицательного давления.

 

Помощь поступила от Евроатлантического координационного центра реагирования на природные и техногенные катастрофы (EADRCC).

В целом в рамках этого проекта международной технической помощи Госпогранслужба получит еще шесть рентген-аппаратов.

Эта помощь должна улучшить лечебно-диагностические возможности учреждений здравоохранения пограничного ведомства во время пандемии COVID-19.

Напомним, 10 октября в аэропорт "Борисполь" прибыла одна из партий помощи в сфере безопасности для Украины от США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Альянс Украина-НАТО
powered by lun.ua

Статьи

Не только "открытое небо": 12 важных договоренностей саммита Украина-ЕС

Можно говорить об изменении отношения к Соглашению об ассоциации со стороны ЕС. По обновлению СА есть несколько новостей, и все они позитивные... (укр.)
13 октября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

ИГИЛ сближает: зачем Запад пошел на первые контакты с правительством "Талибана"

США и ЕС уже пошли на первые контакты с новым правительством Афганистана, сформированным движением "Талибан". Означает ли это его скорое международное признание? (укр.)
13 октября 2021 — Сергей Данилов, для Европейской правды

Углеродное оружие ЕС: как инструмент СВАМ ударит по украинским экспортерам

ЕС должен учесть позиции Украины при утверждении механизма углеродной корректировки импорта. Однако времени у Киева мало (укр.)
13 октября 2021 — Назар Бобицкий, UBTA