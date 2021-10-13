Пограничники получили гуманитарную помощь от НАТО
Государственная пограничная служба Украины получила гуманитарную помощь от НАТО.
Об этом сообщил отдел коммуникации со СМИ Госпогранслужбы, пишет "Европейская правда".
Для учреждений здравоохранения пограничного ведомства передали четыре мобильных рентген-аппарата и три капсулы принципа отрицательного давления.
Помощь поступила от Евроатлантического координационного центра реагирования на природные и техногенные катастрофы (EADRCC).
В целом в рамках этого проекта международной технической помощи Госпогранслужба получит еще шесть рентген-аппаратов.
Эта помощь должна улучшить лечебно-диагностические возможности учреждений здравоохранения пограничного ведомства во время пандемии COVID-19.
Напомним, 10 октября в аэропорт "Борисполь" прибыла одна из партий помощи в сфере безопасности для Украины от США.