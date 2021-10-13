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У Нідерландах зафіксували найбільший з липня стрибок заражень коронавірусом

Середа, 13 жовтня 2021, 17:20

У Нідерландах за минулу добу зафіксували понад 3700 нових заражень коронавірусом, що є найбільшим показником з липня 2021 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Показник 3746 нових хворих - на понад 800 вищий, ніж попередньої доби, і найвищий з 29 липня (населення країни - 17,4 млн).

Варто враховувати, що у середу-четвер у Нідерландах цифри в коронавірусній статистиці традиційно вищі, ніж у всі інші дні тижня - через те, що на вихідних люди рідше здають тести. 

Проте зростання помітне і на тижневій статистиці - за останніх сім днів середній показник нових хворих становив 2806. Це на 62% більше, ніж у попередні сім днів. 

Також зростає кількість госпіталізованих хворих. Наразі у лікарнях перебувають 524 пацієнти з коронавірусом, з них 138 - у реанімаціях. Померли за добу 12 людей.

Нагадаємо, у липні Нідерланди спостерігали вкрай різку, але коротку хвилю епідемії - за лічені дні показники злетіли до понад 11 тисяч хворих за добу, і потім так само швидко спали, без запровадження радикальних карантинних обмежень. Після того тривалий час показники коливались довкола 2500 за добу і другу половину вересня - менше 2000.

В кінці вересня країна запровадила вимогу ковід-сертифіката для відвідування ресторанів, театрів та подібних закладів, при цьому скасували майже всі заходи соціального дистанціювання. Хоча маски для обличчя все ще обов’язкові в громадському транспорті, їх скасували у школах, а також скасоване правило про 1,5-метрову дистанцію в громадських місцях.

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Нідерланди Коронавірус
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