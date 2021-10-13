В Нидерландах зафиксировали крупнейший с июля скачок заражений коронавирусом

В Нидерландах за минувшие сутки зафиксировали более 3700 новых заражений коронавирусом, что является наибольшим показателем с июля 2021 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Показатель в 3746 новых больных - более чем на 800 больше предыдущих суток и самый высокий с 29 июля (население страны - 17,4 млн).

Следует учитывать, что в среду-четверг в Нидерландах цифры в коронавирусной статистике традиционно выше, чем во все остальные дни недели - из-за того, что в выходные люди реже сдают тесты.

Однако рост заметен и на недельной статистике - за последние семь дней средний показатель новых больных составлял 2806. Это на 62% больше, чем в предыдущие семь дней.

Также растет число госпитализированных. Сейчас в больницах находятся 524 пациентов с коронавирусом, из них 138 - в реанимации. Умерли за сутки 12 человек.

Напомним, в июле Нидерланды наблюдали крайне резкую, но короткую волну эпидемии - за считанные дни показатели взлетели до более 11 000 больных в сутки и потом так же быстро спали, без введения радикального карантина. После того длительное время показатели колебались вокруг 2500 за сутки и вторую половину сентября - менее 2000.

В конце сентября страна ввела требование ковид-сертификата для посещения ресторанов, театров и подобных заведений, при этом отменили почти все меры социального дистанцирования. Хотя маски для лица все еще обязательны в общественном транспорте, их отменили в школах, а также отменено правило о полутораметровой дистанции ​​в общественных местах.