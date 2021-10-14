Президент Латвії відклав першу зустріч з естонським колегою через підозру на коронавірус

Президент Латвії Егілс Левітс відклав зустріч з президентом Естонії через підозру на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У канцелярії президента повідомили, що Левітс отримав позитивний експрес-тест ввечері 13 жовтня, коли повертався з робочого візиту до Швеції. У четвер президент здасть ПЛР-тест, щоб підтвердити результат експрес-тесту.

У зв’язку з цим перенесли першу зустріч Левітса з естонським колегою Аларом Карісом, який 11 жовтня офіційно вступив на посаду.

Егілс Левітс завершив вакцинацію від коронавірусу майже пів року тому - 30 квітня.