Президент Латвії відклав першу зустріч з естонським колегою через підозру на коронавірус
Четвер, 14 жовтня 2021, 09:49
Президент Латвії Егілс Левітс відклав зустріч з президентом Естонії через підозру на коронавірус.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
У канцелярії президента повідомили, що Левітс отримав позитивний експрес-тест ввечері 13 жовтня, коли повертався з робочого візиту до Швеції. У четвер президент здасть ПЛР-тест, щоб підтвердити результат експрес-тесту.
У зв’язку з цим перенесли першу зустріч Левітса з естонським колегою Аларом Карісом, який 11 жовтня офіційно вступив на посаду.
Егілс Левітс завершив вакцинацію від коронавірусу майже пів року тому - 30 квітня.
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