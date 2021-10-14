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Президент Латвии отложил первую встречу с эстонским коллегой из-за подозрения на коронавирус

Четверг, 14 октября 2021, 09:49

Президент Латвии Егилс Левитс отложил встречу с президентом Эстонии из-за подозрения на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В канцелярии президента сообщили, что Левитс получил положительный экспресс-тест вечером 13 октября, когда возвращался с рабочего визита в Швецию. В четверг президент сдаст ПЦР-тест, чтобы подтвердить результат экспресс-теста.

В связи с этим перенесли первую встречу Левитса с эстонским коллегой Аларом Карисом, который 11 октября официально вступил в должность.

Егилс Левитс завершил вакцинацию от коронавируса почти пол года назад - 30 апреля.

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