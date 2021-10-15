Парламент Фінляндії запровадив ковідні паспорти

Парламент Фінляндії затвердив введення ковідного паспорта і продовжив обмеження на в'їзд в країну до кінця року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Закон вступить в силу в опівночі, після того, як його підпише президент.

Регіональні органи влади почнуть здійснювати контроль, пов'язаний з дією ковідних паспортів, відразу в ніч з п'ятниці на суботу.

Коронапаспорт буде діяти в якості альтернативи обмежувальних заходів, які встановлюються за рішенням регіональної влади. Документ можуть вимагати в осіб, старших 16 років.

Наприклад, ресторани можуть уникнути обмежень, якщо відвідування закладу здійснюється строго за коронапаспортом.

Якщо в нічному клубі не вимагають коронапаспорт, то обмежувальні заходи, що стосуються роботи закладу, зберігаються.

Приватні компанії можуть самі вирішувати, вимагати від співробітників коронапаспорт чи ні.

Парламент також затвердив вимогу про подвійне тестування для приїжджих до Фінляндії. Якщо у мандрівника немає належної довідки про вакцинацію, він повинен зробити перший тест в країні відправлення, а другий тест вже в Фінляндії.

Прибулий до Фінляндії зобов'язаний пред'явити на кордоні документи, які підтверджують, що він або перехворів коронавірусом протягом найближчих шести місяців, або пройшов повну вакцинацію, або зробив тест на коронавірус перед приїздом до Фінляндії.

У Фінляндії 78,7% дорослого населення повністю вакциновані від коронавірусу.