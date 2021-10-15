Парламент Финляндии ввел ковидные паспорта

Парламент Финляндии утвердил введение ковидного паспорта и продлил ограничения на въезд в страну до конца года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Закон вступит в силу в полночь, после того, как его подпишет президент.

Региональные органы власти начнут осуществлять контроль, связанный с действием ковидных паспортов, сразу в ночь с пятницы на субботу.

Коронапаспорт будет действовать в качестве альтернативы ограничительных мер, которые устанавливаются по решению региональных властей. Документ могут требовать у лиц старше 16 лет.

Например, рестораны могут избежать ограничений, если посещение заведения осуществляется строго по коронапаспортам.

Если в ночном клубе не требуют коронапаспорт, то ограничительные меры, касающиеся работы заведения, сохраняются.

Частные компании могут сами решать, требовать ли от сотрудников коронапаспорт или нет.

Парламент также утвердил требование о двойном тестирование для приезжих в Финляндию. Если у путешественника нет надлежащей справки о вакцинации, он должен сделать первый тест в стране отправления, а второй тест уже в Финляндии.

Прибывший в Финляндию обязан предъявить на границе документы, подтверждающие, что он или переболел коронавирусом в течение ближайших шести месяцев, или прошел полную вакцинацию, или сделал тест на коронавирус перед приездом в Финляндию.

В Финляндии 78,7% взрослого населения полностью вакцинированы от коронавируса.