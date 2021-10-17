У Франції проти проєкту електрокабелю через Ла-Манш, який просуває бізнесмен українського походження

Французькі мери і жителі узбережжя Нормандії проводять кампанію із блокування проєкту прокладки електричного кабелю через Ла-Манш, підтримуваного британським бізнесменом українського походження.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian.

Британський міністр у справах бізнесу Кваси Квартенг повинен винести рішення, чи давати дозвіл на проєкт вартістю 1,2 млрд фунтів стерлінгів для 238-кілометрового кабелю між Нормандією і Гемпширом.

Компанія Aquind, одним з директорів якої є британський промисловець Олександр Темерко, що народився в Україні, заявляє, що лінія, яка буде проходити через Портсмут, може забезпечити до 5% потреб Британії в електроенергії.

Депутати від опозиції раніше заявляли, що Aquind виділила понад 1 мільйон фунтів стерлінгів у вигляді пожертвувань Консервативній партії, до якої належить Квартенг.

Лейбористи заявляють, що проєкт "загруз в кумівстві". Фірма категорично відкидає це твердження, заявляючи, що ця схема може зіграти життєво важливу роль в забезпеченні безпеки енергопостачання Британії.

У Портсмуті проєкт стикається з сильною опозицією з боку місцевої ради та учасників кампанії, які говорять, що він матимеь згубний вплив на місто і викличе масові руйнування.

Пропозиція полягає в тому, щоб прокласти кабель від села Лавдін в східному Гемпширі до Портсмута, через Ла-Манш до французького узбережжя і до кінцевої точки в невеликому поселенні Барнабос в Нормандіі. В даний час сформований альянс французьких мерів на маршруті або поруч з ним, щоб виступити проти цього проєкту.

"Компанія дуже агресивна. Вони ніколи не приймають "ні" за відповідь. Вони ніколи не слухають", - сказав Жан-Марі Табесс, мер Бівіль-ла-Беньярде, одного з сіл уздовж передбачуваного маршруту кабелю.

Берегова лінія, по якій кабель вийде на берег, відома як алебастровий берег через його крейдяно-білі скелі. Це було улюблене місце художника Клода Моне. Кабель буде вести до французького узбережжя через автостоянку і поле для міні-гольфу в Hautot-sur-Mer, популярному серед туристів місці.

Aquind подала заявку на отримання наказу про згоду на розробку в Англії в листопаді 2019 року. Пропозиція була включена в список проєктів, що становлять спільний інтерес ЄС в листопаді 2017 року, що дозволяє прискорити виконання робіт.

Однак в жовтні 2019 року він був виключений зі списку. Схема була відхилена префектом Нормандії П'єром-Андре Дюраном в січні. Aquind оскаржує це рішення і вважає, що воно не завадить отримати необхідну згоду на планування.