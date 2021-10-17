Во Франции против проекта кабеля через Ла-Манш, продвигаемого бизнесменом украинского происхождения

Французские мэры и жители побережья Нормандии проводят кампанию по блокированию проекта прокладки электрического кабеля через Ла-Манш, поддерживаемого британским бизнесменом украинского происхождения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Guardian.

Британский министр по делам бизнеса Кваси Квартенг должен вынести решение, давать ли добро на проект стоимостью 1,2 млрд фунтов стерлингов для 238-километрового кабеля между Нормандией и Хэмпширом.

Компания Aquind, одним из директоров которой является британский промышленник Александр Темерко, родившийся в Украине, заявляет, что линия, которая будет проходить через Портсмут, может обеспечить до 5% потребностей Великобритании в электроэнергии.

Депутаты от оппозиции ранее заявляли, что Aquind выделила более 1 миллиона фунтов стерлингов в виде пожертвований Консервативной партии.

Лейбористы заявляют, что проект "погряз в кумовстве". Фирма категорически отвергает это утверждение, заявляя, что эта схема может сыграть жизненно важную роль в обеспечении безопасности энергоснабжения Великобритании.

В Портсмуте проект сталкивается с сильной оппозицией со стороны совета и участников кампании, которые говорят, что он окажет пагубное воздействие на город и вызовет массовые разрушения.

Предложение состоит в том, чтобы проложить кабель от деревни Лавдин в восточном Хэмпшире до Портсмута, через Ла-Манш до французского побережья и до конечной точки в небольшом поселении Барнабос в Нормандии.В настоящее время сформирован альянс французских мэров на маршруте или рядом с ним, чтобы выступить против этого проекта.

"Компания очень агрессивна. Они никогда не принимают "нет" за ответ. Они никогда не слушают", - сказал Жан-Мари Табесс, мэр Бивиль-ла-Беньярде, одной из деревень вдоль предполагаемого маршрута кабеля.

Береговая линия, по которой кабель выйдет на берег, известна как алебастровый берег из-за его мелово-белых скал. Это было излюбленное место художника Клода Моне. Кабель будет вести к французскому побережью через автостоянку и поле для мини-гольфа в Hautot-sur-Mer, популярном среди туристов месте.

Aquind подала заявку в Инспекцию по планированию на получение приказа о согласии на разработку в Англии в ноябре 2019 года. Предложение было включено в список проектов, представляющих общий интерес ЕС в ноябре 2017 года, что позволяет ускорить выполнение работ. Однако в октябре 2019 года он был исключен из списка. Схема была отклонена префектом Нормандии Пьером-Андре Дюраном в январе. Aquind оспаривает это решение и считает, что оно не помешает получить необходимое согласие на планирование.