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Підозрюваний у вбивстві британського депутата є сином колишнього помічника прем'єра Сомалі

Неділя, 17 жовтня 2021, 16:55

Підозрюваний у вбивстві британського депутата сера Девіда Емесса є сином колишнього високопоставленого урядовця Сомалі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Батько 25-річного Алі Харбі Алі, звинуваченого в тероризмі після нападу на депутата, працював директором з комунікацій в канцелярії прем'єр-міністра Сомалі

Але вважається, що останні три роки він жив у Великій Британії. У нього активний профіль в соціальних мережах, а його стрічка в Twitter демонструє жвавий інтерес до Британії, включаючи повідомлення про футбольний клуб "Ліверпуль", пожежу в Гренфелл-Тауер і Brexit.

У червні 2016 року батько також розмістив співчуття після вбивства депутата від Лейбористської партії Джо Кокса.

Батько відмовився від коментарів, коли журналісти намагалися зв'язатися з ним.

The Sunday Times цитує батька, який підтверджує, що його син знаходиться під вартою, і каже: "Я не в порядку. Я травмований ... Це не має нічого спільного з моєю роботою на уряд Сомалі".

Нагадаємо, 15 жовтня під час зустрічі з виборцями на британського депутата від правлячої Консервативної партії Девіда Емесса кинувся невідомий з ножем. Політик помер в результаті нападу. 

Поліція затримала 25-річного чоловіка за підозрою у вбивстві, у нього був виявлений ніж. 

Ножова атака на зустрічі Емесса з виборцями перегукується з вбивством депутатки Джо Кокс з Лейбористської партії в 2016 році всього за кілька днів до референдуму щодо Brexit.

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Велика Британія тероризм
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