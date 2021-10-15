У Британії вбили депутата на зустрічі з виборцями

Британський депутат від правлячої Консервативної партії Девід Емесс, на якого під час зустрічі з виборцями 15 жовтня кинувся невідомий з ножем, помер в результаті нападу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення поліції Ессекса.

"Ми отримали виклик за адресою на Eastwood Road North невдовзі після 12:05 сьогодні (п'ятниця, 15 жовтня). Ми приїхали і знайшли пораненого. Йому надали медичну допомогу, але, на жаль, він помер на місці події", - повідомили правоохоронці.

Поліція затримала 25-річного чоловіка за підозрою у вбивстві, у нього був виявлений ніж. Зараз він перебуває під вартою.

Раніше повідомлялося, що 69-річний британський депутат Девід Емесс отримав кілька ножових поранень під час зустрічі зі своїми виборцями в церкві міста Лі-он-Сі в Ессексі. Його поранив чоловік, який зайшов до храму під час зібрання.

Медики надавали йому допомогу на місці події, однак врятувати політика не вдалося.

Емесс вперше був обраний до парламенту Британії в 1983 році, а потім балотувався на виборах в 1997 році.

Ножова атака на зустрічі Емесса з виборцями перегукується з вбивством депутатки Джо Кокс з Лейбористської партії в 2016 році всього за кілька днів до референдуму щодо Brexit.