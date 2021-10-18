Посол Франції у Білорусі залишив країну на вимогу Мінська

Посол Франції у Білорусі Ніколя де Буян де Лакост залишив країну на вимогу білоруської сторони.

Про це повідомляє Le Figaro, цитуючи речницю посольства, пише "Європейська правда".

"Білоруське міністерство закордонних справ попросило посла поїхати до 18 жовтня. Посол Ніколя де Лакост залишив країну сьогодні", - повідомила вона у неділю 17 жовтня, не уточнивши, якою причиною Мінськ пояснив свою вимогу.

Речниця зазначила, що посол підготував відеозвернення до білоруського народу, яке у понеділок з’явиться на офіційних сторінках французької місії.

Нагадаємо, у Брюсселі очікують, що п'ятий пакет санкцій щодо режиму Александра Лукашенка у Білорусі може бути запроваджено у листопаді.

Перед цим депутати Європарламенту закликали розширити санкції проти білоруської влади, а також наголосили на необхідності розглянути у Міжнародному суді злочини Лукашенка проти громадян країни.