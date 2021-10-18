Посол Франции в Беларуси покинул страну по требованию Минска

Посол Франции в Беларуси Николя де Буян где Лакост покинул страну по требованию белорусской стороны.

Об этом сообщает Le Figaro, цитируя пресс-секретаря посольства, пишет "Европейская правда".

"Белорусское министерство иностранных дел попросило посла уехать до 18 октября. Посол Николя де Лакост покинул страну сегодня", - сообщила она в воскресенье 17 октября, не уточнив, какой причиной Минск объяснил свое требование.

Пресс-секретарь отметила, что посол подготовил видеообращение к белорусскому народу и в понедельник появится на официальных страницах французской миссии.

Напомним, в Брюсселе ожидают, что пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко в Беларуси может быть введен в ноябре.

Перед этим депутаты Европарламента призвали расширить санкции против белорусских властей, а также подчеркнули необходимость рассмотреть в Международном суде преступления Лукашенко против граждан страны.