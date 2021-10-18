Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У більшій частині Франції скасували вимогу маски в початковій школі

Понеділок, 18 жовтня 2021, 10:22

З понеділка 18 жовтня вже у 79 департаментах Франції маска у класі перестала бути обов’язковою для учнів початкової школи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Починаючи з 4 жовтня, вимогу маски почали скасовувати в департаментах, де показник захворюваності коронавірусом складає менше 50 на 100 тисяч населення і протримався на такому рівні більше 5 днів.  

За таким критерієм з понеділка вимогу маски скасували для учнів початкової школи у ще 12 департаментах, їхня загальна кількість досягла 79. Проте департамент Лозер на півдні Франції, навпаки, випав із зеленого списку через погіршення ситуації. Загалом департаментів, де в початковій школі ще вимагається маска, залишається 22. 

Окрім скасування вимоги маски у класі, учням також буде дозволено обідати разом, а не за окремими столами, та дозволяються усі види спортивних ігор в приміщенні і надворі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Коронавірус Карантин
powered by lun.ua

Статті

Подвійний удар по Земану: які наслідки для України матиме зміна влади у Чехії

Тиждень, що минув від парламентських виборів, повністю змінив політичні  розклади у Чехії. А можливість дострокових президентських виборів стала більш ніж реальною.
18 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Контрнаступ Саакашвілі: чи зможе ув'язнений експрезидент перемогти грузинську владу

Таких масштабних опозиційних мітингів Грузія не бачила вже багато років. Грузинська опозиція має шанс на реванш та звільнення експрезидента Саакашвілі.
16 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Арешт у прямому ефірі: куди заведе Молдову нове протистояння

Після тривалого затишшя до Кишинева знову повернулися гучні протести. Арешт генпрокурора дав можливість проросійській опозиції піти у контрнаступ.
15 жовтня 2021 — Артем Филипенко, для Європейської правди