У більшій частині Франції скасували вимогу маски в початковій школі

З понеділка 18 жовтня вже у 79 департаментах Франції маска у класі перестала бути обов’язковою для учнів початкової школи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Починаючи з 4 жовтня, вимогу маски почали скасовувати в департаментах, де показник захворюваності коронавірусом складає менше 50 на 100 тисяч населення і протримався на такому рівні більше 5 днів.

За таким критерієм з понеділка вимогу маски скасували для учнів початкової школи у ще 12 департаментах, їхня загальна кількість досягла 79. Проте департамент Лозер на півдні Франції, навпаки, випав із зеленого списку через погіршення ситуації. Загалом департаментів, де в початковій школі ще вимагається маска, залишається 22.

Окрім скасування вимоги маски у класі, учням також буде дозволено обідати разом, а не за окремими столами, та дозволяються усі види спортивних ігор в приміщенні і надворі.