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В большей части Франции отменили требование маски в начальной школе

Понедельник, 18 октября 2021, 10:22

С понедельника 18 октября уже в 79 департаментах Франции маска в классе перестала быть обязательной для учеников начальной школы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Начиная с 4 октября, требование маски начали отменять в департаментах, где показатель заболеваемости коронавируса составляет менее 50 на 100 000 населения и продержался на таком уровне более 5 дней.

По такому критерию с понедельника требование маски отменили для учеников начальной школы в еще 12 департаментах, их общее количество достигло 79. Однако департамент Лозер на юге Франции, наоборот, выпал из зеленого списка из-за ухудшения ситуации. Всего департаментов, где в начальной школе еще требуется маска, остается 22.

Кроме отмены требования маски в классе, ученикам также будет разрешено обедать вместе, а не за отдельными столами, и разрешаются все виды спортивных игр в помещении и на улице.

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Франция Коронавирус Карантин
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