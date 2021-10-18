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Литва залучила для охорони кордону з Білоруссю додаткові військові сили

Понеділок, 18 жовтня 2021, 12:39

Литва посилює захист державного кордону у зв'язку з частими спробами мігрантів незаконно потрапити на територію країни.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Агне Білотайте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BNS.

"Спостерігаючи за тенденцією збільшення числа спроб мігрантів нелегально перетнути державний кордон на кордоні з Білоруссю, ми повинні реагувати і бути готовими до найгіршого сценарію розвитку подій. Ми повинні фізично посилити безпеку кордону. Досягнуто домовленості про те, що додаткові армійські сили прийдуть на допомогу прикордонникам", - сказала Білотайте.

За її словами, додаткові сили складуть до 64 військових на добу. Прохання про допомогу до армії Литви продовжене до 31 грудня.

Згідно зі звітом МВС, в цьому році з Білорусі до Литви незаконно потрапили 4172 мігранта, з 2 серпня прикордонники не впустили в Литву 4051 іноземця.

Вільнюс звинувачує Мінськ у організації потоку мігрантів і називає це гібридною агресією. У зв'язку з цим в країні оголошена екстремальна ситуація.

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Литва Білорусь мігранти
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