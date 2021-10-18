Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Литва привлекла для охраны границы с Беларусью дополнительные военные силы

Понедельник, 18 октября 2021, 12:39

Литва усиливает защиту государственной границы в связи с участившимися попытками мигрантов незаконно попасть на территорию страны.

Об этом заявила министр внутренних дел Агне Билотайте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNS.

"Наблюдая за тенденцией увеличения числа попыток мигрантов нелегально пересечь государственную границу на границе с Беларусью, мы должны реагировать и быть готовыми к худшему сценарию развития событий. Мы должны физически усилить безопасность границы. Достигнута договоренность о том, что дополнительные армейские силы придут на помощь пограничникам", - сказала Билотайте.

По ее словам, дополнительные силы составят до 64 военных в сутки. Просьба о помощи к армии Литвы продлена до 31 декабря.

Согласно отчету МВД, в этом году из Беларуси в Литву незаконно попали 4172 мигранта, со 2 августа пограничники не впустили в Литву 4051 иностранца.

Вильнюс обвиняет Минск в организации потока мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в стране объявлена ​​экстремальная ситуация.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва Беларусь мигранты
powered by lun.ua

Статьи

Двойной удар по Земану: какие последствия для Украины будет иметь смена власти в Чехии

Неделя, прошедшая после парламентских выборов, полностью изменила политические расклады в Чехии. А возможность досрочных президентских выборов стала более чем реальной (укр.).
18 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Контрнаступление Саакашвили: сможет ли заключенный экс-президент победить грузинскую власть

Таких масштабных оппозиционных митингов Грузия не видела уже много лет. У грузинской оппозиции есть шанс на реванш и освобождение экс-президента Саакашвили (укр.)
16 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Арест в прямом эфире: куда заведет Молдову новое противостояние

После долгого затишья в Кишинев вернулись протесты. Арест генпрокурора дал возможность пророссийской оппозиции пойти в контрнаступление (укр.)
15 октября 2021 — Артем Филипенко, для Европейской правды