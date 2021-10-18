Литва привлекла для охраны границы с Беларусью дополнительные военные силы

Литва усиливает защиту государственной границы в связи с участившимися попытками мигрантов незаконно попасть на территорию страны.

Об этом заявила министр внутренних дел Агне Билотайте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNS.

"Наблюдая за тенденцией увеличения числа попыток мигрантов нелегально пересечь государственную границу на границе с Беларусью, мы должны реагировать и быть готовыми к худшему сценарию развития событий. Мы должны физически усилить безопасность границы. Достигнута договоренность о том, что дополнительные армейские силы придут на помощь пограничникам", - сказала Билотайте.

По ее словам, дополнительные силы составят до 64 военных в сутки. Просьба о помощи к армии Литвы продлена до 31 декабря.

Согласно отчету МВД, в этом году из Беларуси в Литву незаконно попали 4172 мигранта, со 2 августа пограничники не впустили в Литву 4051 иностранца.

Вильнюс обвиняет Минск в организации потока мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в стране объявлена ​​экстремальная ситуация.