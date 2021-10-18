Новий посол України в Туреччині розпочав роботу

Новий посол України у Туреччині Василь Боднар вручив копії вірчих грамот директору Департаменту протоколу МЗС Туреччини Тунджі Озчухадару.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Боднар написав на своїй сторінці у Facebook.

"Подякував за незмінну підтримку України з боку Туреччини. Обговорили плани щодо забезпечення подальшої інтенсивної взаємодії і поглиблення стратегічного партнерства між Туреччиною та Україною", - написав Боднар.

Боднар був призначений послом у Туреччині у липні. До цього він обіймав посаду заступника глави МЗС і опікувався європейськими питаннями та санкційною політикою.

У 2015–2017 роках обіймав посаду генерального консула України в Стамбулі та був представником України при ОЧЕС.

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