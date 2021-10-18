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Новый посол Украины в Турции начал работу

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Понедельник, 18 октября 2021, 12:49

Новый посол Украины в Турции Василий Боднар вручил копии верительных грамот директору Департамента протокола МИД Турции Тунджи Озчухадару.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Боднар написал на своей странице в Facebook.

"Поблагодарил за неизменную поддержку Украины со стороны Турции. Обсудили планы по обеспечению дальнейшей интенсивного взаимодействия и углубления стратегического партнерства между Турцией и Украиной", - написал Боднар.

 

Боднар был назначен послом в Турции в июле. До этого он занимал должность заместителя главы МИД и занимался европейскими вопросами и санкционной политикой.

В 2015-2017 годах занимал должность генерального консула Украины в Стамбуле и был представителем Украины при ОЧЭС.

Читайте интервью Василия Боднара для "Европейской правды" - Беспилотники, туристы и украинские спасатели: что объединяет Украину и Турцию

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