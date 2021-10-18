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В Італії у порту Трієста водометами і газом розігнали противників "ковід-паспортів"

Понеділок, 18 жовтня 2021, 13:05

В італійському порту Трієст поліція розігнала учасників протесту проти запровадження обов’язкового ковід-сертифіката на робочому місці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Декілька сотень людей зібралися в понеділок біля одного з в’їздів до порту Трієста, вони сіли на дорозі і вигукували гасла на зразок: "Такі, як ми, не здаються", "Свобода".

Для розгону демонстрантів поліція застосувала водомети і сльозогінний газ. Деякі протестувальники закликали до подальших акцій протесту на вулицях міста.

Подібні демонстрації у понеділок зібралися також у Венеції, Равенні, Генуї.

Працівники італійських портів обіцяли масштабні акції протесту з 15 жовтня, коли в Італії увійшло в силу зобов'язання надавати ковід-сертифікат на робочому місці. Однак серйозних страйків не відбулося.

Більшість працівників порту Трієста, а також інших портів продовжили роботу, вважаючи за краще зберегти заробітну плату.

Працівники не стільки проти вакцинації, скільки проти методу примусу до неї шляхом ковід-сертифікату. На їх думку, ковід-сертифікат порушує конституційне право на працю, оскільки без цього документа потрапити на робоче місце не можна.

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Італія
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