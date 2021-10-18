В Италии в порту Триеста водометами и газом разогнали противников "ковид-паспортов"

В итальянском порту Триест полиция разогнала протестующих против введения обязательного ковид-сертификата на рабочем месте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Несколько сотен человек собрались в понедельник возле одного из въездов в порт Триеста, они сели на дороге и выкрикивали лозунги вроде: "Такие, как мы, не сдаются", "Свобода".

Для разгона демонстрантов полиция применила водометы и слезоточивый газ. Некоторые протестующие призвали к дальнейшим акциям протеста на улицах города.

Подобные демонстрации в понедельник собрались также в Венеции, Равенне, Генуе.

Работники итальянских портов обещали масштабные акции протеста с 15 октября, когда в Италии вошло в силу обязательства предоставлять ковид-сертификат на рабочем месте. Однако серьезных забастовок не произошло.

Большинство работников порта Триеста, а также других портов продолжили работу, предпочитая сохранить заработную плату.

Работники не столько против вакцинации, сколько против метода принуждения к ней путем ковид-сертификата. По их мнению, ковид-сертификат нарушает конституционное право на труд, поскольку без этого документа попасть на рабочее место нельзя.