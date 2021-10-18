Глава МЗС Німеччини назвав Лукашенка керівником мережі контрабандистів

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас назвав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка главою державної мережі контрабандистів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Handelsblatt.

"Ми стикаємося в Європі з тим, що Лукашенко використовує біженців як інструмент тиску на європейські держави. Він не хто інший, як керівник державної мережі контрабандистів", - сказав Маас.

Німецький міністр також заявив, що підтримує ініціативу ввести санкції проти авіакомпаній, що беруть участь у нелегальній міграції через Білорусь.

"Ми більше не готові бачити, що існують також такі авіакомпанії, які також заробляють на цьому гроші", - сказав Маас на зустрічі з колегами з країн ЄС у Люксембурзі.

Нагадаємо, на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі в понеділок буде запропоновано ввести нові санкції щодо Білорусі на тлі побоювань, що зареєстровані в ЄС компанії здають в лізинг літаки національній авіакомпанії "Белавіа".

Деякі ірландські фірми продовжують орендувати для "Белавіа" літаки, які використовуються для перевезення мігрантів до кордону ЄС.

Як відомо, з 5 червня ЄС заборонив білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використання аеропортів країн Євросоюзу.

Рішення було ухвалено після висновків Європейської ради, в яких глави держав та урядів ЄС рішуче засудили незаконну примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня задля арешту опозиційного блогера Романа Протасевича.