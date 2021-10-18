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Глава МЗС Німеччини назвав Лукашенка керівником мережі контрабандистів

Понеділок, 18 жовтня 2021, 14:13

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас назвав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка главою державної мережі контрабандистів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Handelsblatt.

"Ми стикаємося в Європі з тим, що Лукашенко використовує біженців як інструмент тиску на європейські держави. Він не хто інший, як керівник державної мережі контрабандистів", - сказав Маас.

Німецький міністр також заявив, що підтримує ініціативу ввести санкції проти авіакомпаній, що беруть участь у нелегальній міграції через Білорусь.

"Ми більше не готові бачити, що існують також такі авіакомпанії, які також заробляють на цьому гроші", - сказав Маас на зустрічі з колегами з країн ЄС у Люксембурзі.

Нагадаємо, на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі в понеділок буде запропоновано ввести нові санкції щодо Білорусі на тлі побоювань, що зареєстровані в ЄС компанії здають в лізинг літаки національній авіакомпанії "Белавіа".

Деякі ірландські фірми продовжують орендувати для "Белавіа" літаки, які використовуються для перевезення мігрантів до кордону ЄС.

Як відомо, з 5 червня ЄС заборонив білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використання аеропортів країн Євросоюзу.

Рішення було ухвалено після висновків Європейської ради, в яких глави держав та урядів ЄС рішуче засудили незаконну примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня задля арешту опозиційного блогера Романа Протасевича.

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Німеччина санкції Білорусь
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