Глава МИД Германии назвал Лукашенко руководителем сети контрабандистов
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко главой государственной сети контрабандистов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.
"Мы сталкиваемся в Европе с тем, что Лукашенко использует беженцев как инструмент давления на европейские государства. Он не кто иной, как руководитель государственной сети контрабандистов", - сказал Маас.
Немецкий министр также заявил, что поддерживает инициативу ввести санкции против авиакомпаний, участвующих в нелегальной миграции через Беларусь.
"Мы больше не готовы видеть, что существуют такие авиакомпании, которые также зарабатывают на этом деньги", - сказал Маас на встрече с коллегами из стран ЕС в Люксембурге.
Напомним, на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник будет предложено ввести новые санкции в отношении Беларуси на фоне опасений, что зарегистрированные в ЕС компании сдают в лизинг самолеты национальной авиакомпании "Белавиа".
Некоторые ирландские фирмы продолжают арендовать для "Белавиа" самолеты, которые используются для перевозки мигрантов к границе ЕС.
Как известно, с 5 июня ЕС запретил белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве ЕС и использование аэропортов стран Евросоюза.
Решение было принято после выводов Европейского совета, в которых главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая для ареста оппозиционного блогера Романа Протасевича.