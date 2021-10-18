У поліції Норвегії розкрили нові подробиці нападу, під час якого загинули 5 людей

Поліція Норвегії відмовилася від попередньої гіпотези, що під час нападу у місті Конгсберг, в результаті якого загинули 5 людей, використовувався лук і стріли.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NRK.

У понеділок інспектор поліції Пер Томас Омхольт повідомив про хід розслідування. Він розповів, що поліція розмовляла зі 140 людьми, щоб відтворити картину подій, 60 осіб були офіційно допитані.

Поліція вважає, що нападник позбувся лука і стріл або загубив їх, а вбивства вчинив за допомогою ножів, яких у нього було два.

"У Хіттегаті він вбив п'ятьох людей ножами, як за приватними адресами, так і в громадських місцях. Поки що все свідчить про те, що ці жертви випадкові", - сказав Омхольт.

За його словами, стріли та лук також використовувалися під час нападу, але в результаті їх використання постраждалі дістали поранення, в той час як ножі використовувалися для вбивства.

Окрім п’ятьох вбитих, поранення під час нападу у Конгсберзі дістали троє людей.

Обвинуваченого у нападу, 37-річного чоловіка, тричі допитували в поліції минулого тижня.

Він визнає факт нападу, але наразі незрозуміло, як він відповість на звинувачення. За даними поліції, допити свідчать, що чоловік думав про напад "за кілька днів" до нього.

Перед вихідними його доставили до закритого закладу охорони здоров'я. Омхольт каже, що поліція хоче провести нові допити, коли це стане можливо.

Як повідомлялося, чоловік, який вчинив нападу, вже був відомий поліції.