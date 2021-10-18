В полиции Норвегии раскрыли новые подробности нападения, в ходе которого погибли 5 человек

Полиция Норвегии отказалась от предыдущей гипотезы, что во время нападения в городе Конгсберг, в результате которого погибли 5 человек, использовался лук и стрелы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

В понедельник инспектор полиции Пер Томас Омхольт сообщил о ходе расследования. Он рассказал, что полиция разговаривала со 140 людьми, чтобы воссоздать картину событий, 60 человек были официально допрошены.

Полиция считает, что нападавший лишился лука и стрел или потерял их, а убийства совершил с помощью ножей, которых у него было два.

"В Хиттегате он убил пять человек ножами, как по частным адресам, так и в общественных местах. Пока все свидетельствует о том, что эти жертвы случайные ", - сказал Омхольт.

По его словам, стрелы и лук также использовались при нападении, но в результате их использования пострадавшие получили ранения, в то время как ножи использовались для убийства.

Кроме пяти убитых, ранения при нападении в Конгсберге получили три человека.

Обвиняемого в нападениии, 37-летнего мужчину, трижды допрашивали в полиции на прошлой неделе.

Он признает факт нападения, но пока непонятно, как он ответит на обвинения. По данным полиции, допросы свидетельствуют, что мужчина думал о нападении "за несколько дней" до него.

Перед выходными доставлен в закрытое учреждение здравоохранения. Омхольт говорит, что полиция хочет провести новые допросы, когда это станет возможно.

Как сообщалось, мужчина, совершивший нападения, уже был известен полиции.