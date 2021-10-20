Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Кремлі заявили, що зустріч Байдена і Путіна ще цього року "цілком реальна"

Середа, 20 жовтня 2021, 13:22

Прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков заявив, що зустріч Владіміра Путіна з його американським колегою Джо Байденом в поточному році в тому чи іншому форматі цілком реальна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"У тому чи іншому форматі - цілком реальна", - сказав Пєсков.

Він нагадав, що нещодавно помічник президента РФ Юрій Ушаков зустрічався з заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд і в ході тієї розмови "обговорювалися різні варіанти і були досягнуті певні розуміння".

"Після того, як вони будуть конкретизовані за форматами і за термінами, ми вас проінформуємо", - сказав Пєсков.

Про те, що в рамках візиту Нуланд опрацьовуються подальші контакти президентів РФ і США, раніше розповів і сам Путін.

"Зараз в Москві знаходиться заступник держсекретаря. Вона зі своїми російськими колегами обговорює питання наших подальших контактів з президентом Байденом. Так що цілком конструктивні відносини зараз з діючою адміністрацією", - сказав він.

Нагадаємо, Байден і Путін провели двосторонню зустріч у Женеві 16 липня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Байден Путін
powered by lun.ua

Статті

Битва за Рим: як Італія знайшла протиотруту від популістів

Провал популістів дає надію на зміну тренду - для перемоги більше не обов'язково просто наобіцяти найбільше за всіх. І це може мати світоглядні наслідки вже на наступних парламентських виборах. 
20 жовтня 2021 — Ярина Груша-Поссамай, для Європейської правди

Злочини навколо Земана: як оточення президента обманювало Чехію

Найближче оточення президента Земана готується до кримінальних звинувачень і, можливо, вже почало термінову евакуацію до РФ.
20 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Від проривів до відкатів: що відбувається із виконанням Угоди про асоціацію

Понад чверть зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію, Україною виконано повністю. Однак щодо ще однієї чверті завдань робота навіть не розпочиналася.
19 жовтня 2021 — Любов Акуленко, Український центр європейської політики