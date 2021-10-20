У Кремлі заявили, що зустріч Байдена і Путіна ще цього року "цілком реальна"
Прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков заявив, що зустріч Владіміра Путіна з його американським колегою Джо Байденом в поточному році в тому чи іншому форматі цілком реальна.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".
"У тому чи іншому форматі - цілком реальна", - сказав Пєсков.
Він нагадав, що нещодавно помічник президента РФ Юрій Ушаков зустрічався з заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд і в ході тієї розмови "обговорювалися різні варіанти і були досягнуті певні розуміння".
"Після того, як вони будуть конкретизовані за форматами і за термінами, ми вас проінформуємо", - сказав Пєсков.
Про те, що в рамках візиту Нуланд опрацьовуються подальші контакти президентів РФ і США, раніше розповів і сам Путін.
"Зараз в Москві знаходиться заступник держсекретаря. Вона зі своїми російськими колегами обговорює питання наших подальших контактів з президентом Байденом. Так що цілком конструктивні відносини зараз з діючою адміністрацією", - сказав він.
Нагадаємо, Байден і Путін провели двосторонню зустріч у Женеві 16 липня.