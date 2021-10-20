В Кремле заявили, что встреча Байдена и Путина еще в этом году "вполне реальна"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом в текущем году в том или ином формате вполне реальна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"В том или ином формате - вполне реальна", - сказал Песков.

Он напомнил, что недавно помощник президента РФ Юрий Ушаков встречался с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд и в ходе этого разговора "обсуждались различные варианты и были достигнуты определенные понимание".

"После того, как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем", - сказал Песков.

О том, что в рамках визита Нуланд прорабатываются дальнейшие контакты президентов РФ и США, ранее рассказал и сам Путин.

"Сейчас в Москве находится заместитель госсекретаря. Она со своими российскими коллегами обсуждает вопросы наших дальнейших контактов с президентом Байденом. Так что вполне конструктивные отношения сейчас с действующей администрацией", - сказал он.

Напомним, Байден и Путин провели двустороннюю встречу в Женеве 16 июля.