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Путін не поїде на кліматичну конференцію в Глазго, на якій буде Зеленський

Середа, 20 жовтня 2021, 15:44

Президент Росії Владімір Путін не братиме участі в конференції з питань клімату в Глазго, але російська сторона буде там представлена.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"У Глазго, на жаль, він теж не полетить. Зрозуміло, російська сторона буде на конференції, але ми з організаторами знаходимося в контактах, тому, як це буде, ми розповімо пізніше", - сказав Пєсков.

"Ми повинні зрозуміти, в якому форматі можна буде виступати за відеоконференції, в який момент і так далі. Тут дуже багато чинників, які нам належить з організаторами обговорити", - відповів прес-секретар на питання, чи буде Путін виступати на конференції.

З 31 жовтня по 12 листопада 2021 року в Глазго відбудеться 26-та Конференція сторін Рамкової конвенції ООН з питань зміни клімату – COP26.

Візит до Британії для участі в конференції планує президент України Володимир Зеленський. 

Глава МЗС Дмитро Кулеба у середу заявив, що, можливо, відбудуться певні двосторонні зустрічі, на яких "порядок денний у нас класичний": це врегулювання конфлікту на сході України, деокупація Криму, захист прав політичних в’язнів і енергетична безпека України.

Нагадаємо, напередодні саміту "Європейська правда"запустила спецпроект Глазго. Нова точка кліматичного відліку, в якому детально аналізуватиме причини боротьби зі зміною клімату, світові тренди з цієї тематики, хід перемовин у Глазго та наслідки рішень, прийнятих на саміті.

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Путін клімат
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